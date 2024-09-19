  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları piyasa beklentilerinin altına düştü
Takip Et

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları piyasa beklentilerinin altına düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Eylül ile biten haftada 219 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları piyasa beklentilerinin altına düştü
Takip Et

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 12 bin azalışla 219 bine indi.

Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesini kaydeden işsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin piyasa beklentisi, 230 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 230 binden 231 bine revize edildi.

1 milyon 829 bine düştü

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 3 bin 500 azalarak 227 bin 500'e geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 7 Eylül ile biten haftada 14 bin kişi azalışla 1 milyon 829 bine düştü.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularında yaşanan düşüşün, işe alımlardaki yavaşlamaya karşın iş gücü piyasasının gücünü korumaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Spot elektrik fiyatlarında dalgalanma: En yüksek 2.899,99 TLSpot elektrik fiyatlarında dalgalanma: En yüksek 2.899,99 TLEnerji

 

Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi Mayo Clinic ile iş birliğine imza attıAmerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi Mayo Clinic ile iş birliğine imza attıSağlık

 

Dünya
Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarının üreticisi paravan şirket iddiası
Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarının üreticisi paravan şirket iddiası
İsrail, Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail, Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı
Ermenistan'da darbe girişimi iddiası: Soruşturmada 7 isim var
Ermenistan'da darbe girişimi iddiası: Soruşturmada 7 isim var
ICOM'dan patlatılan telsizlerle ilgili açıklama: Eskiden sattığımız modelin pilleri değiştirilmiş versiyonu olabilir
ICOM'dan patlatılan telsizlerle ilgili açıklama
Hizbullah duyurdu: Telsiz patlamalarının ardından 25 mensubumuz öldü
Hizbullah duyurdu: Telsiz patlamalarının ardından 25 mensubumuz öldü
AB, dondurulan Rus varlıklarından 100 milyon avroyu Ukrayna'nın enerji altyapısında kullanacak
AB, dondurulan Rus varlıklarından 100 milyon avroyu Ukrayna'nın enerji altyapısında kullanacak