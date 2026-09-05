ABD'de istihdam ağustosta 162 bin arttı: Beklentiler aşıldı

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ABD'de tarım dışı istihdam ağustos ayında 162 bin kişi arttı. Gerçekleşen artış, Bloomberg anketinde yer alan tüm tahminleri aşarak iş gücü piyasasının beklentilerin üzerinde bir performans gösterdiğine işaret etti.Temmuz ayındaki istihdam kayıpları da yapılan revizyonlarla ortadan kaldırıldı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.

İstihdamdaki artış, İran savaşı ve enflasyon baskısının oluşturduğu belirsizliğe rağmen ABD iş gücü piyasasının dirençli kaldığını gösterdi.

Eğlence ve konaklamada toparlanma

İstihdam artışında bazı sektörlerdeki toparlanma dikkat çekti. Eğlence ve konaklama sektörlerinde istihdam, haziran ve temmuz aylarında yaşanan sert düşüşlerin ardından yeniden yükseldi. Yerel yönetim eğitiminde yaklaşık 42 bin kişilik istihdam artışı kaydedildi. İmalat sektöründe ise 2023'ten bu yana görülen en yüksek istihdam artışı gerçekleşti. İnşaat şirketleri de ocak ayından bu yana en yüksek işe alım seviyesine ulaştı.

Bazı sektörlerde istihdam kaybı yaşandı

Güçlü genel tabloya karşın finansal faaliyetler ve bilgi sektörlerinde toplam 34 bin pozisyon azaldı. Bu sektörlerin yapay zekâ kaynaklı iş kayıplarına özellikle açık olduğu değerlendiriliyor.

İş gücüne katılım oranı yükseldi

ABD'de iş gücüne katılım oranı ağustosta yüzde 61,6'ya yükseldi. Bu artış, yaklaşık bir yıl içinde kaydedilen ilk yükseliş oldu. 25-54 yaş grubunda iş gücüne katılım oranı ise yüzde 83,4 seviyesinde değişmedi.

Ortalama saatlik kazançlar ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,3, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,1 arttı. Yıllık ücret artışı 2021'den bu yana en düşük seviyede kaldı.

Güçlü veri faiz beklentilerini etkiledi

İstihdam verilerinin açıklanmasının ardından iki yıllık ABD Hazine tahvili getirileri yükselirken S&P 500 endeksi geriledi. Yatırımcılar, güçlü istihdam verilerinin ardından Fed'in 15-16 Eylül'deki toplantısında faiz artırımı ihtimalini daha yüksek fiyatladı.

Açık iş pozisyonları temmuz ayında sınırlı artarken işten çıkarmalarda düşüş görüldü. ADP Research verileri de şirketlerin ağustos ayında daha ılımlı bir hızla istihdam sağladığını gösterdi.

Trump'tan Fed'e faiz indirimi çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, istihdam verilerinin tüm tahminleri aşmasına rağmen Fed'e faizleri düşürme çağrısını yineledi. Trump, yüksek faizlerin ABD'yi dezavantajlı duruma düşürdüğünü savunarak Fed yönetiminin faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini belirtti. Fed Başkanı Kevin Warsh ise iş gücü piyasasını oldukça istikrarlı ve tam istihdamla uyumlu olarak nitelendirdi.