ABD'de Japan Airlines'a ait uçak başka bir uçağın kuyruğuna çarptı (Video)
Japan Airlines'a ait uçak, ABD'deki Seattle-Tacoma Havalimanı'nda Delta Air Lines'a ait uçağın kuyruğuna çarptı.
Amerikan NBC News kanalında yer alan habere göre, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Seattle-Tacoma Havalimanı'nda yerel saatle 10.40'da kaza meydana geldiğini açıkladı.
Bazı uçuşlar geçici olarak durdururldu
Açıklamada, Japan Airlines'a ait bir yolcu uçağının Delta Air Lines'a ait bir uçağın kuyruğuna çarptığı kaydedildi.
Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından Seattle-Tacoma Havalimanı'ndaki bazı uçuşların geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.