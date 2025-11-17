  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'de kapanma nedeniyle uçuşlara getirilen kısıtlamalar kaldırılıyor
Takip Et

ABD'de kapanma nedeniyle uçuşlara getirilen kısıtlamalar kaldırılıyor

ABD, hükümet kapanması sırasında ülkedeki 40 büyük havalimanında uygulanan ticari uçuş kısıtlamalarını sona erdireceğini duyurdu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de kapanma nedeniyle uçuşlara getirilen kısıtlamalar kaldırılıyor
Takip Et

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) Başkanı Bryan Bedford, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, ülke çapında uçuşların azaltılmasını zorunlu kılan acil durum emrinin bugün kaldırılacağını bildirdi.

Duffy, uzun süren hükümet kapanması sırasında hava sahasının güvenliğini sağlayan FAA'nın "özverili güvenlik ekibine" teşekkür ederek, hava trafik kontrolörlerinin artık görevlerine geri dönebileceklerini belirtti.

ABD’de 40 havalimanındaki uçuş kısıtlamaları kaldırılıyor

Bedford ise ülkedeki 40 büyük havalimanında uygulanan ticari uçuş kısıtlamalarını sona erdireceklerini belirterek, ekiplerini kamu güvenliğine bağlılıkları dolayısıyla övdü.

FAA, 5 Kasım'da hükümetin kapanması nedeniyle hava trafik kontrolörleri üzerinde oluşan baskıyı azaltmak amacıyla 40 havalimanının uçuş kapasitesinde yüzde 10'luk azalma olacağını açıklamıştı.

New York, Chicago, Los Angeles ve Atlanta'daki büyük havalimanları da söz konusu kısıtlamalardan en fazla etkilenenler arasında yer almıştı.

Galatasaray'a kötü haber: Victor Osimhen sakatlandıGalatasaray'a kötü haber: Victor Osimhen sakatlandıSpor

 

Japon ekonomisi 6 çeyrektir ilk kez daraldıJapon ekonomisi 6 çeyrektir ilk kez daraldıKüresel Ekonomi

 

Dünya
Putin, Çin Başbakanı Li ile bir araya geldi
Putin, Çin Başbakanı Li ile bir araya geldi
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Ölüler ve yaralılar var
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Ölüler ve yaralılar var
ABD Temsilciler Meclisi, Jeffrey Epstein dosyalarının açılması tasarısını kabul etti
ABD Temsilciler Meclisi, Jeffrey Epstein dosyalarının açılması tasarısını kabul etti
Trump, Suudi Veliaht Prens Selman'ı Beyaz Saray'da ağırladı: 1 trilyon dolarlık anlaşma
Trump, Suudi Veliaht Prens Selman'ı Beyaz Saray'da ağırladı
Ukrayna, İspanya’dan hava savunması için destek talep etti
Ukrayna, İspanya’dan hava savunması için destek talep etti
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephenin iki kritik odağı: Pokrovsk ve Kupyansk'ta şiddetli çatışmalar
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephenin iki kritik odağı: Pokrovsk ve Kupyansk'ta şiddetli çatışmalar