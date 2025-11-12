ABD'de kapanmayı bitirecek oylamaya saatler kaldı

ABD'de tarihin en uzun hükümet kapanışını sona erdirmeyi amaçlayan bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi'ne yönlendirildi. Kongre'nin alt kanadının bugün Türkiye saati ile gece yarısından sonra tasarıyı oylaması bekleniyor.

Louisiana Cumhuriyetçi Parti Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steve Scalise, birkaç oylamadan ilkinin saat TSİ 01:10 civarında başlayacağını ve oylamanın saat 04:15'e kadar tamamlanacağını tahmin etti.

Senato'dan farklı olarak, Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler birlik içinde kalırsa bütçeyi Demokratların desteği olmadan geçirebilir.

Engeller oylamayla bitmiyor

Tasarıyı Kongre'den geçirip Başkan'ın imzasına sunmadan önce dört önemli engel bulunuyor. En büyük tartışma noktası, Demokratların 24 milyon Amerikalının sağlık sigortasını daha uygun hale getiren vergi kredilerinin yenilenmesini bütçeye ekleme isteği. Senato Cumhuriyetçileri ise bu konuda yalnızca aralık ayında bir oylama yapılmasını kabul etti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, vergi kredileri konusunda oylama yapılacağına dair taahhütte bulunmadı. Bu durum Cumhuriyetçiler için siyasi risk taşıyor. Vergi kredileri iptal edilirse sağlık sigortası primleri yükselebilir ve bu durum Demokratlara gelecek yılki ara seçimler için güçlü bir kampanya malzemesi sunabilir.

Trump, müttefikiyle ters düştü

Georgia Temsilcisi Marjorie Taylor Greene, Başkan Donald Trump ile ters düşerek, kendi yetişkin çocuklarının primlerinin iki katına çıkabileceği ihtimali karşısında “dehşete düştüğünü” söyledi. Trump ise pazartesi günü yaptığı açıklamada müttefiki Greene’in “yolunu kaybettiğini” ifade etti.

Vergi kredilerinin aralık sonunda sona ermesine kısa süre kala, Cumhuriyetçiler henüz nihai planlarını açıklamadı. Gelir sınırı getirilmesi ve vergi kredilerinin sigorta şirketleri yerine doğrudan bireylere aktarılması öneriliyor; ancak detaylar halen net değil.