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ABD'de kapısı açık havalanan uçak çakıldı: Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Pensilvanya'nın eyaletinde kalkış esnasında kapısı açık olan bir uçak otoparka çakıldı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi
İHA
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ABD'de kapısı açık havalanan uçak çakıldı: Çok sayıda yaralı var
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Pensilvanya’nın Lancaster County bölgesinde, kalkış esnasında kapısı açık olan küçük bir uçak, banliyödeki bir otoparka sert iniş yaparak alevler içinde kaldı.

Yetkililere göre uçak, pazar günü öğleden sonra planlandığı gibi havalanmış, ancak kapısının açık olması nedeniyle hemen geri dönmek istemişti. Hava trafik kontrol kayıtlarından aktarılan bilgilere göre, pilotun acil iniş yapmak için dönüş talebinde bulunduğu, ancak açık kapaktan kaynaklanan rüzgar gürültüsü nedeniyle telsiz bağlantısında sorun yaşandığı duyuldu.

"Çekilin"

Hava trafik kontrolörlerinden biri, "Çekilin... Uçak terminalin hemen arkasındaki otoparkın ağaçlık alanında yere düştü" ifadeleriyle durumu raporladı.

Alev alev yandı

Fairview Drive ile Meadowview Court arasında düşen uçak, büyük bir yangına yol açarken, otoparktaki birçok araç alevler içinde kaldı. Olay yerine hızla sağlık ekipleri, ambulanslar ve itfaiye sevk edildi. Yetkililer, kazada çok sayıda yaralı bulunduğunu ve bazı mağdurların yanık tedavisi gördüğünü bildirdi.

Olay yerinden gelen görüntülerde, Beechcraft A36TC olduğu tahmin edilen uçağın Manheim Township’teki otoparkta park halindeki araçlarla birlikte yanmaya başladığı görüldü. Görgü tanıkları, uçağın yere çakılmasının ardından yoğun siyah dumanların yükseldiğini aktardı.

Soruşturma sürüyor

Kazanın yaşandığı otoparkın, Lancaster Havaalanı'na yalnızca iki sokak uzaklıkta ve Fairview Meadows adlı bir huzurevine hizmet verdiği belirtildi. Yetkililer, uçakta kaç kişinin bulunduğuna dair net bilginin henüz teyit edilemediğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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