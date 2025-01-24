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ABD'de kar fırtınası kabusu: Çok sayıda ölü var

ABD'nin Meksika Körfezi kıyısındaki eyaletlerinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de kar fırtınası kabusu: Çok sayıda ölü var
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Ülkenin güneyindeki Texas eyaletinden Florida'ya kadar soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Alabama, Texas ve Georgia eyaletlerinde çok nadir görülen kar fırtınası ve dondurucu soğuklara bağlı olarak meydana gelen ev yangını, trafik kazaları ve donma gibi olaylar nedeniyle en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Aşırı buzlanmadan dolayı yollarda kazalar ve trafikte aksamalar yaşanırken, kar fırtınasından birçok uçuş iptal edildi.

Florida'nın Milton bölgesinde tarihteki en yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu ifade edildi.

Texas'ın Beaumont bölgesinde de kar kalınlığı rekor sayılabilecek şekilde 15 santimetreye ulaştı.

20 santimetrelik kar kalınlığı

Alabama'nın Mobile kentinde de yağış nedeniyle 20 santimetrelik kar kalınlığı oluştu. Louisiana'nın Baton Rouge ve New Orleans kentlerinde de 1895'ten bu yana en yoğun kar yağışı kayıtlara geçti.

Louisiana iklim uzmanı Jay Grymes, eyaletin 100 yıldır kaydedilen en soğuk hava şartlarını gördüğünü belirterek, bazı bölgelerde sıcaklığın 26 Ocak'a kadar sıfırın altında 12 dereceye kadar düşeceği uyarısında bulundu.

Louisiana Ulaştırma ve Kalkınma Bakanlığı Sekreteri Joe Donahue da yollarda buzlanma olduğuna dikkati çekerek, halka gereksiz seyahatlerden kaçınmaları çağrısı yaptı.

Körfez bölgesindeki soğuk hava şartlarının hafta sonundan itibaren mevsim normallerine dönmeye başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

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