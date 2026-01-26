ABD’de kar fırtınası sürüyor: 1 milyon hane elektriksiz kaldı,10 kişi öldü

ABD'de geniş bir alanda etkil olan kış fırtınası birçok bölgede elektrik kesintilerine yol açarken, ülke genelinde hava ulaşımı durma noktasına geldi. En az 10 kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla eyalette olağanüstü hâl ilan edildi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre ülkede 100 milyon civarındaki haneye elektrik verilemezken, kesintilerden yaklaşık 190 milyon kişinin etkilendiği kaydedildi.

Tennessee'de 330 bin, Mississippi'de 170 bin, Louisiana'da 140 bin ve Texas'ta 90 binden fazla haneye enerji verilemedi. Enerji şirketleri, dondurucu soğukların yol açtığı ağır hasarlar nedeniyle kesintilerin haftalarca sürebileceği uyarısında bulundu.

Ulaşımda da büyük çaplı aksaklıklar yaşandı. FlightAware verilerine göre pazar günü itibarıyla 11 binden fazla uçuş iptal edilirken, 12 binden fazla uçuş gecikmeli gerçekleşti.

Philadelphia, Washington ve New York, iptallerin en yoğun olduğu havalimanları arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları spor müsabakalarını da etkiledi. NBA, iki karşılaşmayı takımların seyahat edememesi nedeniyle erteledi.

Fırtına nedeniyle birçok bölgede kara yolları da kapanırken, kar, buz ve dondurucu yağmurun etkisiyle günlük yaşam da durma noktasına geldi.

ABD Ulusal Hava Servisi (NWS), kuzey eyaletlerinde hissedilecek rüzgâr soğukluğunun sıfırın altında 45 dereceye kadar düşebileceğini, bu seviyelerin dakikalar içinde donma riski taşıdığını bildirdi.

Texas'tan Kuzey Carolina'ya kadar birçok eyalet, halka "zorunlu olmadıkça yola çıkmayın" çağrısı yaptı.

En az 10 ölüm

Louisiana'da iki kişinin hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdiği, New York'ta hafta sonu dışarıda donarak ölmüş beş kişinin cesedinin bulunduğu aktarıldı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, hafta sonunda kentte dışarıda donarak ölmüş 5 kişinin bulunduğunu doğrularken, ölümlerin doğrudan hava koşullarıyla bağlantısının kesinlik kazanmadığını söyledi.

Texas'ta ise biri kızak kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki genç olmak üzere üç ölüm doğrulandı.

NWS, buz yağışının birkaç gün daha sürebileceğini, kar fırtınasının pazartesi günü Atlantik'e doğru ilerlemesinin beklendiğini açıkladı.