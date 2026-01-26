ABD'de kar fırtınası ve soğuklar hayatı olumsuz etkiledi: New York'ta 5 kişi sokakta ölü bulundu

ABD genelinde etkili olan yoğun kar fırtınası ve dondurucu soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, hava ulaşımı ve enerji altyapısında ciddi aksamalara yol açtı. Ülke çapında binlerce uçuş iptal edilirken, yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Texas, New York, New Jersey ve Washington D.C. dahil olmak üzere orta ve kuzeydoğu eyaletlerinde etkisini artıran kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle acil önlemler devreye alındı. Yetkililer, hava koşullarının hem ulaşım hem de altyapı üzerinde risk oluşturduğunu belirtti.

Uçuşlar iptal edildi, elektrik kesintileri yayıldı

Hava trafiğini izleyen FlightAware verilerine göre, ülke genelinde bugün 11 binden fazla uçuş iptal edildi, 13 binden fazla uçuş ise ertelendi. Özellikle Philadelphia, Washington, Baltimore, Kuzey Carolina, New York ve New Jersey’deki havalimanlarında seferlerin büyük bölümü yapılamadı.

Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage sitesinin verilerine göre, sert kış şartlarının etkili olduğu eyaletlerde yaklaşık 920 bin kişi elektriksiz kaldı. Tennessee’de 300 binden fazla, Mississippi’de ise 150 bine yakın kişinin kesintilerden etkilendiği bildirildi. Yetkililer, kesinti yaşanan bölgelerin artabileceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, Washington D.C.’de kar kalınlığının 10 santimetreye, New York ve New Jersey’de ise 30 santimetreye kadar çıkmasının beklendiğini açıkladı.

New York’ta can kayıpları yaşandı

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, düzenlediği basın toplantısında, son 24 saat içinde 5 evsiz kişinin dışarıda ölü bulunduğunu açıkladı. Mamdani, ölüm nedenlerinin henüz kesinleşmediğini ancak aşırı soğukların özellikle evsizler için hayati risk oluşturduğunu vurguladı.

Kent genelinde evsizler ve ihtiyaç sahipleri için en az 10 geçici ısınma ve barınma merkezi açıldığını belirten Mamdani, bu merkezlerde kimsenin geri çevrilmeyeceğini ve temel gıda yardımlarının sağlanacağını ifade etti. Ayrıca New York’ta okulların yarın kapalı olacağı, eğitimin çevrim içi olarak sürdürüleceği duyuruldu.

New York Valisi Kathy Hochul da eyaletin uzun yıllardır görülmeyen düzeyde bir soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışına hazırlandığını belirtti. Hochul, Kanada sınırına yakın Watertown’da sıcaklığın sıfırın altında 37 dereceye, bazı bölgelerde ise sıfırın altında 45 dereceye kadar düştüğünü söyledi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede yaklaşık 213 milyon kişinin kar fırtınası ve buzlanma riski altında olduğunu açıkladı. Yetkililer, kar fırtınasının yarına kadar etkisini sürdüreceğini, ardından çok düşük sıcaklıklar nedeniyle buzlanma ve tehlikeli seyahat koşullarının birkaç gün devam edebileceğini bildirdi.