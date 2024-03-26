  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'de kargo gemisi köprüyü yıktı, araçlar nehre düştü
Takip Et

ABD'de kargo gemisi köprüyü yıktı, araçlar nehre düştü

ABD’de bir kargo gemisinin köprüye çarpması sonucu meydana gelen kazada köprü tamamen yıkıldı. Kazada 7 kişi ile birçok aracın nehre düştüğü bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de kargo gemisi köprüyü yıktı, araçlar nehre düştü
Takip Et

ABD’nin Maryland eyaleti Baltimore kentinde bir konteyner gemisi Patapsco nehri üzerindeki köprüye çarparak, köprünün tamamen çökmesine yol açtı. Baltimore İtfaiyesi yedi kişi ve çok sayıda aracın nehre düştüğü bilgisini verirken, Francis Scott Key Köprüsü’nün yıkılışının görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.

Videolarda geminin 3 kilometre uzunluğundaki köprünün ayaklarından birine çarptığı ve yapının tamamının çöktüğü görülüyor.

Henüz can kaybı olup olmadığına dair net bir bilgi olmadığını belirten yetkililer arama kurtarma çalışmalarının başladığını belirtti.