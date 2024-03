ABD'de kargo gemisi köprüyü yıktı, araçlar nehre düştü

ABD’nin Maryland eyaleti Baltimore kentinde bir konteyner gemisi Patapsco nehri üzerindeki köprüye çarparak, köprünün tamamen çökmesine yol açtı. Baltimore İtfaiyesi yedi kişi ve çok sayıda aracın nehre düştüğü bilgisini verirken, Francis Scott Key Köprüsü’nün yıkılışının görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.

Videolarda geminin 3 kilometre uzunluğundaki köprünün ayaklarından birine çarptığı ve yapının tamamının çöktüğü görülüyor.

***Breaking news***

Collapse of a Bridge in Baltimore after being hit by a ship.

US infrastructures emblematic of a declining/collapsing empire.

Money spent in endless wars, to finance Nazis in Ukraine and baby killers in Gaza rather than taking care of US citizens pic.twitter.com/6ylvOqdSnR