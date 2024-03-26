ABD'de kargo gemisi köprüyü yıktı, araçlar nehre düştü
ABD’de bir kargo gemisinin köprüye çarpması sonucu meydana gelen kazada köprü tamamen yıkıldı. Kazada 7 kişi ile birçok aracın nehre düştüğü bildirildi.
ABD’nin Maryland eyaleti Baltimore kentinde bir konteyner gemisi Patapsco nehri üzerindeki köprüye çarparak, köprünün tamamen çökmesine yol açtı. Baltimore İtfaiyesi yedi kişi ve çok sayıda aracın nehre düştüğü bilgisini verirken, Francis Scott Key Köprüsü’nün yıkılışının görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.
Videolarda geminin 3 kilometre uzunluğundaki köprünün ayaklarından birine çarptığı ve yapının tamamının çöktüğü görülüyor.
***Breaking news***— Angelo Giuliano 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 安德龙 (@angeloinchina) March 26, 2024
Collapse of a Bridge in Baltimore after being hit by a ship.
US infrastructures emblematic of a declining/collapsing empire.
Money spent in endless wars, to finance Nazis in Ukraine and baby killers in Gaza rather than taking care of US citizens pic.twitter.com/6ylvOqdSnR
Henüz can kaybı olup olmadığına dair net bir bilgi olmadığını belirten yetkililer arama kurtarma çalışmalarının başladığını belirtti.