ABD'de kargo uçağı düştü: 7 kişi yaşamını yitiri, 11 yaralı
ABD’nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentinde bir kargo uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Faciada 7 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Uçağın hedefinin Hawaii adalarının başkenti Honolulu olduğu belirtildi.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı’ndan yerel saatle 17.15 civarında havalanan bir kargo uçağının kısa süre sonra düştüğünü açıkladı. Uçağın hedefinin Hawaii adalarının başkenti Honolulu olduğu belirtildi.
Havalimanı çevresindeki yerleşim yerinin yakınına düştüğü aktarılan 'UPS 2976’ sefer sayılı ‘MD-11’ tipi uçağın düşme nedeninin araştırıldığı ve havalimanının uçuşa kapatıldığı kaydedildi.