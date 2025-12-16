ABD'de kaybolan köpek beş yıl sonra evinden 3 bin 700 kilometre uzaklıkta bulundu

ABD’nin California eyaletinde yaşayan Patricia Orozco’nun 2021 yılında kaybolan köpeği Choco, yaklaşık beş yıl sonra Michigan eyaletinde bulundu.

Mikroçip kaydı sayesinde tespit edilen Choco’nun, sahibinden yaklaşık 2 bin 300 mil (3 bin 700 kilometre) uzaklıkta olduğu ortaya çıktı.

Orozco, kurtarma köpeği Choco’yu 2016 yılında Sacramento’daki yerel bir hayvan barınağından sahiplendi. Mayıs 2021’de evden kaçan Choco bir daha geri dönmedi.

Orozco, mahalleye ilanlar astı, barınaklarla iletişime geçti ancak sonuç alamadı. Aylar geçtikçe köpeğinin artık hayatta olmadığını düşündüğünü söyledi.

“Bu benim için bir yas süreciydi,” diyen Orozco, o günden sonra bir daha köpek sahiplenmediğini belirtti.

Kasım ayının sonlarında Choco, Michigan’daki Lincoln Park Hayvan Barınağı’nın dışında bir çite bağlı halde bulundu.

Yapılan mikroçip taramasının ardından barınak yetkilileri Orozco’ya ulaştı.

Orozco, ilk etapta köpeğinin Sacramento’ya yakın Lincoln, California’da bulunduğunu düşündüğünü, görüşmenin sonunda Michigan’da olduğunu öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını anlattı.

İki küçük çocuğu bulunan Orozco, Choco’yu eve nasıl getireceğini bilemeyince sosyal medyada yardım çağrısı yaptı.

Çağrıya hayvan hakları gönüllüleri ve Helping Paws and Claws adlı sivil toplum kuruluşu yanıt verdi.

Bağışlanan uçuş milleri ve gönüllü desteğiyle Choco’nun California’ya dönüşü organize edildi.

Gönüllü Penny Scott, 2 Aralık’ta Sacramento’dan Detroit’e uçarak Choco’yu teslim aldı.

Uçuşlardaki gecikmeler nedeniyle ikili, Chicago’daki havalimanında yaklaşık 14 saat geçirmek zorunda kaldı.

Scott, Choco’nun yolculuk boyunca son derece sakin olduğunu söyledi.

3 Aralık’ta Sacramento’ya ulaşan Choco, doğrudan eski evine götürüldü. Scott, “Arabadan iner inmez sahibine doğru gitti. Eve döndüğünü biliyordu” dedi.

Şu anda 11 yaşında olan Choco’nun sağlık kontrollerinin yapıldığı ve aşılarının güncellendiği belirtildi.

Orozco, yaşananları “Noel mucizesi” olarak tanımlarken, yetkililer evcil hayvanların mikroçiplenmesinin önemine dikkat çekti.

Choco’nun California’dan Michigan’a nasıl gittiği ve bu süre boyunca nerede yaşadığı ise hâlâ bilinmiyor.