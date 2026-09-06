ABD'de kızamık alarmı: Vakalar 35 yılın en yüksek seviyesinde

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ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), bu yıl ülkede kızamığın temel ölüm nedeni olarak kayıtlara geçtiği herhangi bir ölüm bulunmadığını açıkladı. CDC'nin haftalık kızamık raporunda yer alan bu değerlendirme, Pensilvanya'da meydana gelen iki ölümün hastalıkla bağlantısına ilişkin tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Federal kurum, daha önceki haftalık değerlendirmesinde mevcut verilerin Pensilvanya'daki ölümlerde kızamığın ölüm nedeni olup olmadığını veya ölümlere katkıda bulunup bulunmadığını kesin biçimde ortaya koymadığını bildirmişti.

Pensilvanya'da iki ölüm tartışılıyor

Pensilvanya'daki Lancaster County Adli Tabibi Stephen Diamantoni, yaklaşık 6 haftalık bir bebeğin geçen ay kızamık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Bebekte, Amish mikrosefalisi olarak adlandırılan nadir bir genetik hastalığın da bulunduğu belirtildi. Bebeğin yaklaşık 2 aylıkken yaşamını yitirdiği bildirildi.

Pensilvanya'da bu yıl yaklaşık 600 kişinin kızamığa yakalandığı, yaklaşık 100 kişinin ise hastanede tedavi gördüğü aktarıldı.

ABD'de vaka sayısı 35 yılın zirvesinde

Ülke genelindeki kızamık vakalarının sayısı bu yıl 3 bini geçti. Böylece ABD'deki vaka sayısı son 35 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Pensilvanya Valisi Josh Shapiro da geçen hafta eyalette iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Shapiro, federal yönetimi kızamık aşılarına yönelik tereddütte kısmen sorumlu olmakla eleştirdi.

Kennedy ile Shapiro arasında sert tartışma

Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., CDC'nin siyasi gösteriş yapmak yerine kanıtların ortaya çıkmasını beklediğini savundu. Kennedy ayrıca Shapiro'yu ölümleri kamuoyuna duyurmaktan “sevinç duyduğu” gerekçesiyle suçladı. Sağlık Bakanı, söz konusu ölüm raporlarının valinin olası bir çalışanı tarafından uydurulmuş olabileceğini de öne sürdü.

CDC verileri güncellemeye açık

CDC'nin son haftalık raporunda Pensilvanya'nın ölüm bildirimlerine doğrudan atıf yapılmadı. Raporda, Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi'nin mevcut kayıtlarında kızamığın ölüm nedeni olarak gösterildiği herhangi bir vaka bulunmadığı belirtildi. CDC, yeni bilgilere ulaşılması halinde kızamığa bağlı ölüm sayılarına ilişkin verilerin güncelleneceğini açıkladı.