ABD’de konut kredisi sisteminde büyük değişim: Mortgage piyasasında yeni dönem

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ABD mortgage piyasasında kredi değerlendirme sürecinde uzun süredir belirleyici olan FICO puanlama sistemi, yeni düzenlemeyle birlikte alternatif bir modelle rekabet etmeye başladı. Wall Street Journal’ın 12 Ekim 2026 tarihli haberine göre, ABD Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) gözetimindeki Fannie Mae ve Freddie Mac, mortgage kredilerinin değerlendirilmesinde VantageScore modelinin kullanımına da kapı açtı.

Equifax, Experian ve TransUnion kredi raporlama şirketlerinin ortak girişimiyle geliştirilen VantageScore, kredi geçmişinin değerlendirilmesinde farklı ölçütler kullanıyor. Modelin öne çıkan özelliklerinden biri, kredi geçmişi daha kısa olan kişileri de değerlendirebilmesi. Bu değişiklik, kredi puanlama sektöründe rekabetin artması ve FICO’nun uzun süredir devam eden ağırlığının azalması açısından önem taşıyor.

Yeni sistem konut kredilerine erişimi kolaylaştırabilir

Düzenlemenin temel hedefleri arasında kredi değerlendirme maliyetlerini düşürmek ve konut finansmanına erişimi kolaylaştırmak bulunuyor.

VantageScore modelinin kullanılması, geleneksel kredi puanlama yöntemleri nedeniyle dezavantaj yaşayan bazı başvuru sahiplerinin değerlendirilme biçimini değiştirebilir. Özellikle kredi geçmişi sınırlı olan tüketiciler açısından alternatif puanlama yöntemlerinin yeni fırsatlar yaratabileceği değerlendiriliyor.

Fannie Mae ve Freddie Mac’in kredi puanlama modellerine yönelik yaklaşımını değiştirmesi, ABD konut finansmanı piyasasında daha rekabetçi bir yapıya geçişin parçası olarak görülüyor.

Kredi riskleri ve faiz maliyetleri tartışma konusu

Yeni sistemin krediye erişimi kolaylaştırma potansiyeline karşın, bazı piyasa temsilcileri risk hesaplamalarına ilişkin endişelerini dile getiriyor.

VantageScore’un FICO’dan farklı ölçütler kullanması, aynı başvuru sahibinin farklı bir kredi puanı elde etmesine yol açabiliyor. Bu durum, kredi veren kuruluşların başvuruları değerlendirme biçimini ve kredi risklerine ilişkin hesaplamalarını etkileyebilir. Wall Street Journal’ın haberinde, bazı analistlerin ve mortgage tahvili yatırımcılarının yeni modelin kredi riskleri üzerindeki etkisini sorguladığı aktarıldı. Olası risklerin fiyatlandırmaya yansıtılması durumunda konut kredilerinin maliyetinde artış yaşanabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte, düzenlemenin mortgage faizlerini kesin olarak yükselteceğine ilişkin bir sonuç bulunmuyor. Etkinin büyüklüğü, kredi verenlerin uygulamalarına ve piyasanın yeni sisteme uyumuna bağlı olacak.

VantageScore kullanımında milyarlarca dolarlık hacim

Yeni modelin sektördeki kullanımı da giderek yaygınlaşıyor. Wall Street Journal’ın aktardığı bilgilere göre, Ağustos 2026 itibarıyla VantageScore kullanılarak değerlendirilen mortgage kredilerinin toplamı yaklaşık 4 milyar dolara ulaştı. Bu gelişme, alternatif kredi puanlama sisteminin yalnızca teorik bir seçenek olmaktan çıkarak konut finansmanı piyasasında daha görünür hale geldiğini gösteriyor.

Fannie Mae ve Freddie Mac’in iki model için ortak fiyatlandırma yaklaşımına geçmesi de rekabetin gelişmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ABD konut piyasasında yeni denge arayışı

Kredi puanlama sistemindeki değişiklik, ABD’de konut sahibi olmayı kolaylaştırma hedefinin ötesinde, finans sektöründeki rekabetin geleceği açısından da önem taşıyor. Düzenlemeyi destekleyenler, alternatif modellerin tüketiciler için daha fazla seçenek yaratabileceğini savunuyor. Eleştirel yaklaşanlar ise farklı puanlama yöntemlerinin kredi risklerinin doğru hesaplanması ve finansal istikrar üzerindeki etkilerinin dikkatle izlenmesi gerektiğine işaret ediyor.