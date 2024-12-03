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ABD'de kritik dakikalar: Hazine Bakanı Yellen'in korumaları hırsızlara ateş açtı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’i korumakla görevi Gizli Servis ajanları, Yellen’in evinin yakınında bir aracı çalmaya çalışan hırsızlara ateş açtı.

AA
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ABD'de kritik dakikalar: Hazine Bakanı Yellen'in korumaları hırsızlara ateş açtı
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’i korumakla görevi Gizli Servis ajanları, hırsızlara ateş açtı.

Yellen’in ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan evinin yakınında bir aracı çalmaya çalışan hırsızları fark eden Gizli Servis ajanları, hırsızlara ateş açarak kaçmalarına neden oldu.

ABD basınında yer alan haberlerde, yerel saatle 01.30’da hırsızların açılan ateş ile bölgeye geldikleri araçla hızla kaçtıklarını ve izlerini kaybettirdikleri ifade edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarılan haberlerde, olay hakkında DC Metro Polis Departmanı tarafından soruşturma açıldığı belirtildi.

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