ABD’de küçük uçak binaya çarptı: 2 kişi yaşamını yitirdi
ABD’nin Hawaii eyaletinde küçük uçağın havaalanı yakınlarında bir binaya çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
ABD’de Hawaii'nin başkenti Honolulu’daki Daniel K. Inouye Uluslararası Havaalanı yakınlarında Cessna 208 Caravan tipi tek motorlu kargo uçağı eğitim uçuşu sırasında bir binaya çarptı.
2 kişi yaşamını yitirdi
Dün yerel saatle 15.05 sıralarında meydana gelen olayda uçağın binaya çarparak alev aldığı görüldü. Eyalet yetkilileri uçağın çarptığı binanın boş olduğunu açıklarken, kaza sonucu biri eğitmen uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.