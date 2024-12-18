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ABD’de küçük uçak binaya çarptı: 2 kişi yaşamını yitirdi

ABD’nin Hawaii eyaletinde küçük uçağın havaalanı yakınlarında bir binaya çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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ABD’de küçük uçak binaya çarptı: 2 kişi yaşamını yitirdi
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ABD’de Hawaii'nin başkenti Honolulu’daki Daniel K. Inouye Uluslararası Havaalanı yakınlarında Cessna 208 Caravan tipi tek motorlu kargo uçağı eğitim uçuşu sırasında bir binaya çarptı.

2 kişi yaşamını yitirdi

Dün yerel saatle 15.05 sıralarında meydana gelen olayda uçağın binaya çarparak alev aldığı görüldü. Eyalet yetkilileri uçağın çarptığı binanın boş olduğunu açıklarken, kaza sonucu biri eğitmen uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

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