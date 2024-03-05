ABD'de küçük uçak otoyol kenarına düştü: 5 ölü
ABD'de tek motorlu küçük bir uçağın otoyol kenarına düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Tennessee eyaletinde tek motorlu küçük uçak, I-40 otoyolunun kenarına düştü. Uçak alev alırken, bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Metro Nashville Polis Departmanından yapılan açıklamada, uçaktaki 5 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Polis Departmanı Sözcüsü Don Aaron, uçağın pazartesi günü saat 19.40 civarında motor ve elektrik arızası bildirmesinin ardından John C. Tune Havalimanı'na acil iniş izni aldığını, ancak pilotun hava trafik kontrolörüne piste ulaşamayacaklarını söylediğini belirtti.
Uçağın kalkış noktası henüz bilinmiyor.