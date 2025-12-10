  1. Ekonomim
ABD’de küçük uçak, seyir halindeki otomobilin üzerine acil iniş yaptı

ABD'nin Florida eyaletinde küçük bir uçağın seyir halindeki aracın üzerine acil iniş yaptığı bildirildi.

ABD'de küçük uçak, seyir halindeki otomobilin üzerine acil iniş yaptı
ABD’nin Florida eyaletindeki Brevard County’de küçük bir uçak, seyir halindeki aracın üzerine acil iniş yaptı.

Yetkililer, eğitim uçuşu yapan çift motorlu uçağın, her iki motorunda güç kaybı yaşaması üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldığını belirtti.

Pilot ve yolcusunun iyi olduğu, uçağın çarptığı aracın sürücüsünün ise hafif yaralandığı kaydedildi.

