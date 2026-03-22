ABD'de "lale günü": 80 binden fazla çiçek dağıtıldı

ABD'nin San Francisco kentinde baharın gelişini kutlamak amacıyla Lale Günü düzenlendi. Şehrin Union Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Hollandalı yetiştiriciler tarafından bağışlanan 80 binden fazla lale binlerce kişiye ücretsiz olarak dağıtıldı. Kişi başına 8 lale alma sınırı konulurken, yaklaşık 50 bin kişi rengarenk çiçekleri alabilmek için meydanda uzun kuyruklar oluşturdu.

ABD'li ünlü şirketlerin yanı sıra Hollanda Konsolosluğu'nun da sponsor olduğu etkin tanınmış isimlerin katıldığı bir törenle başladı. Eyalet Senatörü Scott Wiener ve Golden State Warriors forması giymiş basketbolcu Festus Ezeli gibi isimlerin konuşma yaptığı törende, etkinliğin yerel işletmelere destek olma ve toplumun bir araya gelme amacına vurgu yapıldı.

Organizatörler, yoğun kalabalığın yönetimi için ziyaretçilerden birbirlerine karşı anlayışlı olmalarını isterken, katılımcılar lalelerini aldıktan sonra bölgedeki küçük işletmelere destek olmaya teşvik edildi.

Etkinlik baharın gelişini kutlama amacıyla başlasa da Ağustos ayına kadar devam etmesi planlanıyor. Kullanılan lalelerin Avrupa menşeli lale soğanlarının ABD’de yetiştirilmesiyle elde edildiği ifade edildi. NTV'nin aktardığına göre organizatörler, ABD’nin yılda yarım milyar ithalatla lale soğanları için dünyadaki en büyük pazar olduğunu ve bu ticaretin 100’den fazla ülkeye yayıldığını belirtti. Hollanda Başkonsolosu Theo Peters’ın yeni sezon için umudu temsil ettiğini söylediği bu gelenek, San Francisco’nun ılıman iklimi ve Hollanda’nın çiçek yetiştiriciliği mirasını bir araya getirerek bölgesel kültürün bir parçası olmaya devam ediyor.