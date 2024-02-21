ABD'de liman altyapısına 20 milyar dolar yatırım hazırlığı

Beyaz Saray, ülkede denizcilik siber güvenliği ile tedarik zincirlerini güçlendirecek ve ABD limanlarının güvenliğini artıracak eylemleri duyurdu.

Ülkenin refahının deniz ticareti ve entegre limanlar, terminaller, gemiler, su yolları ve kara tarafı bağlantıları ağı ile ilişkili olduğuna işaret edilen açıklamada, bu karmaşık sistemin her yıl 5,4 trilyon dolar değerinde ekonomik faaliyete yardımcı olduğu, 31 milyondan fazla Amerikalının istihdamına katkıda bulunduğu ve ABD'ye giren kargonun yaklaşık yüzde 95'ini desteklediği aktarıldı.

Açıklamada, bu kritik altyapının güvenliğinin ulusal bir zorunluluk olmaya devam ettiği vurgulanarak, deniz taşımacılığı sisteminde operasyonların gerçekleştirilmesi için dijital sistemlerin kullanıldığına değinildi.

Ekonominin ve tedarik zincirlerinin dijital olarak birbirine bağlılığının, istismar edilirse ABD ekonomisi üzerinde kademeli etkiler yaratabilecek güvenlik açıklarını da beraberinde getirdiği belirtilen açıklamada, bu çerçevedeki çalışmaların detaylarına yer verildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın imzaladığı kararnamede ülke limanlarının güvenliğini sağlamaya yönelik siber güvenlik standartlarının yer aldığı ve İç Güvenlik Bakanlığının denizdeki siber tehditleri doğrudan ele alma yetkisinin artırıldığı belirtildi.

ABD yönetiminin, ülkenin endüstriyel kapasitesini güvenilir ortaklarla liman vinçleri üreterek yeniden inşa etmeyi sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, gelecek 5 yılda ABD liman altyapısına hibeler de dahil olmak üzere 20 milyar doların üzerinde yatırım yapılacağı bildirildi.