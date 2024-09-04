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ABD'de liseye silahlı saldırı! Ölüler ve yaralılar var

ABD'nin Georgia eyaletindeki Apalachee Lisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de liseye silahlı saldırı! Ölüler ve yaralılar var
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Winder şehrindeki Apalachee Lisesi'nde yerel saatle 11.30 sularında silah sesleri duyuldu. Okula intikal eden polis ekipleri, çevrede giriş çıkışları kapattı.

Olay yerinden paylaşılan videolarda, polis ve itfaiye araçları ile en az 5 ambulansın okul civarında beklediği, bir yaralının da ambulans helikopteri tarafından hastaneye kaldırıldığı görüldü.

2 kişi hayatını kaybetti

Spor sahasında toplanan öğrenciler kontrollü şekilde ailelerine teslim edilirken, yerel hastane kaynakları, CNN'e silahla yaralanan bazı kişilerin hastaneye geldiği bilgisini paylaştı.

Saldırıda 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırganın ise gözaltına alındığı belirtildi.

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