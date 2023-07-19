ABD’de loto çılgınlığı: İkramiye 2 milyar doları aştı
ABD'de Powerball oyununda ikramiye rekor bir yükselişle 1 milyar doları aştı. Mega Millions ile birlikte iki şans oyununun toplam ikramiye tutarı 2 milyar doları geçti.
AA
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ABD'nin en popüler loto oyunlarından Powerball ve Mega Millions ikramiyeleri toplamda yaklaşık 2 milyar doları geçti.
California eyaletine bağlı San Mateo kentinde ikramiye için bilet satışları devam ediyor. Loto oyunlarının oynanabildiği alanlarda ikramiyeyi gösteren dev panolar yer alıyor.
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