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ABD'de mahkeme, dış yardım fonlarının geçici olarak yeniden başlatılmasına karar verdi

ABD'de bir federal yargıç, Trump yönetiminin, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına hükmetti.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de mahkeme, dış yardım fonlarının geçici olarak yeniden başlatılmasına karar verdi
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Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, yurt dışındaki çalışmaları için ABD fonlarından yararlanan sağlık kuruluşları "AIDS Aşı Savunuculuğu Koalisyonu" ve "Küresel Sağlık Konseyi" tarafından açılan dava kapsamında karara vardı.

"Hükümet yetkilileri, Kongre tarafından tahsis edilen yabancı yardımların askıya alınmasına yönelik mantıklı bir açıklama sunmadı"

USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulmasına ilişkin kararın geçici süreyle durdurulmasına hükmeden Ali, hükümet yetkililerinin, "Kongre tarafından tahsis edilen yabancı yardımların askıya alınmasına yönelik mantıklı bir açıklama sunmadığını" savundu.

Kararda, USAID'ın dış yardım fonlarında yaşanan ani kesintinin, ABD'nin yurt dışındaki yardım programlarını yürüten sivil toplum kuruluşları ve diğer organizasyonlar üzerinde yarattığı "geniş çaplı zarar" gerekçe gösterildi.

Federal yargıç, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına hükmetti.

USAID ile ilgili tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk ise USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

ABD'de Washington DC Bölge Mahkemesi, USAID çalışanlarının "idari izne çıkarılması"na ilişkin kararın yürütmesinin geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

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