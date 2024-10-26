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ABD'de McDonald's hamburgerlerinde tespit edilen bakteri sebebiyle hastalanan kişi sayısı artıyor

ABD'de hazır yemek zinciri McDonald's'ın “Quarter Pounder” hamburgerlerinde tespit edilen Escherichia coli (E.coli) bakterisi nedeniyle hastalanan kişi sayısı 75'e yükseldi.

Haber Merkezi
İHA
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ABD'de McDonald's hamburgerlerinde tespit edilen bakteri sebebiyle hastalanan kişi sayısı artıyor
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ABD'de uluslararası hamburger zinciri McDonald's'ın adının karıştığı bir gıda skandalında bilanço arıyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, McDonald's'ın “Quarter Pounder” hamburgerlerinde tespit edilen Escherichia coli (E.coli) bakterisiyle bağlantılı vaka sayısının 49'dan 75'e yükseldiği, 22 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bakteriye Colorado, Kansas, Utah, Wyoming, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, New Mexico, Oregon, Wisconsin, Washington ve Michigan olmak üzere 13 eyalette rastlandığı ifade edildi.

1 kişi hayatını kaybetmişti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, bakteriden 49 kişinin etkilendiği, 1'inin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Vakalara neden olan gıda maddesinin henüz kesin olarak tespit edilmediği ifade edilen açıklamada, uzmanların kıyılmış soğan ve dana köftesinden şüphelendiği aktarılmıştı.

Belirtileri neler?

Belirtilerin genellikle bakterinin alınmasından 3-4 gün sonra başladığını ve çoğu kişinin 1 hafta içinde iyileştiğini hatırlatan yetkililer, 38.8 derece üzeri yüksek ateş, 3 günden uzun süren ishal ya da kanlı ishal, kusma, ağız ve boğaz kuruluğu ile ayağa kalkarken baş dönmesi şikayetleri gösteren kişileri tıbbi destek almaları konusunda uyarmıştı.

Hastalığa neden olabiliyor

Normalde insan ve hayvanların bağırsak ortamında bulunabilen E.coli bakterilerinin “Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC)” gibi bazı alt türleri yaşamı tehdit edebilen hastalıklara neden olabiliyor. En sık yiyecek yoluyla alınan E.coli bakterilerinin, yüzde 85 oranında iyi pişirilmemiş veya çiğ etlerden, süt ve süt ürünlerinden ve iyi temizlenmemiş sebze ile meyvelerden bulaştığı biliniyor.

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