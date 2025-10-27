  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'de metal tespit edilen 2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı
ABD'de metal tespit edilen 2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı

ABD'de oteller, restoranlar ve kurumlara dağıtılan tavuk etlerinde metal bulunması nedeniyle 2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı.

ABD'de metal tespit edilen 2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı
ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetimi Servisinden yapılan açıklamada, oteller, restoranlar ve kurumlara gönderilen Hormel Foods'a ait tavuk etlerinin geri çağrıldığı belirtildi.

2 bin tondan fazla tavuk etinin çağrılma nedeninin, yapılan incelemelerde firmaya ait bazı tavuk etlerinde metal tespit edilmesi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu çağrının, 10 Şubat ile 19 Eylül arasında satılan etleri kapsadığı kaydedildi.

