ABD’de NATO’dan ayrılma tasarısı Meclis'e sunuldu

Cumhuriyetçi Massie, “NATO Yasası” adını verdiği tasarıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ittifakın kuruluşundan bu yana ABD’ye trilyonlarca dolara mal olduğunu ve ülkeyi yabancı savaşlara sürükleme riskini artırdığını savundu. Massie, “NATO artık Soğuk Savaş’ın bir kalıntısıdır. Bu ittifaktan çıkmalı ve kaynaklarımızı sosyalist ülkelerin değil, kendi ulusal güvenliğimizin hizmetine yönlendirmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Massie’den Anayasa vurgusu: Kalıcı dış siyasi bağlara yer yok

Massie ayrıca, ABD Anayasası’nın kalıcı dış siyasi bağlara izin vermediğini hatırlatarak, “Amerika, özellikle zengin ülkeler kendi savunmalarını üstlenmekten kaçınırken, dünyanın güvenlik şemsiyesi olmamalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Tasarı, Başkan Donald Trump’ın NATO ve Avrupa’ya yönelik çelişkili mesajlar verdiği bir dönemde gündeme geldi. Trump, ikinci döneminde NATO üyelerinden savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 2’sinden yüzde 5’ine çıkarmalarını talep ediyor; bu yükümlülüğü yerine getirmeyen ülkelerin ittifaktan çıkarılması gerektiğini savunuyor.

Trump: Avrupa birçok açıdan başarısız

Politico’ya verdiği röportajda Avrupa’yı “birçok açıdan başarısız” olarak nitelendiren Trump, “Ben ABD’yi yönetmek istiyorum, Avrupa’yı değil.” sözleriyle dikkat çekmişti.

Trump’ın imzasıyla 5 Aralık’ta yayımlanan ulusal güvenlik stratejisi belgesinde de NATO’nun sürekli genişleyen bir ittifak olduğu algısına son verilmesi gerektiği vurgulandı. Belgede, Avrupa’nın ABD açısından stratejik ve kültürel önemini koruduğu belirtilirken, “Bazı Avrupa ülkelerinin güvenilir müttefik olarak kalmaya yetecek ekonomik ve askeri güce sahip olup olmayacağı henüz belirsiz.” ifadesi yer aldı.