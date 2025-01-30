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ABD'de nehre düşen uçakta 2 dünya şampiyonu olduğu ortaya çıktı

ABD'de helikopterin çarpması sonucu nehre düşen yolcu uçağında, çiftler halinde artistik patinajda dünya şampiyonları olan Rus buz pateni sporcuları Sişkova ve Naumov'un da olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi
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ABD'de nehre düşen uçakta 2 dünya şampiyonu olduğu ortaya çıktı
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ABD'nin başkenti Washington'da askeri helikopterin çarptığı yolcu uçağı nehre düştü. Uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebatın olduğu bildirildi.

ABD'de helikopterle çarpışan yolcu uçağında çiftler halinde artistik patinajda dünya şampiyonları olan Rus buz pateni sporcuları Evgenia Vasilievna Shishkova ve eşi Vadim Vladimirovich Naumov'un da oldukları öğrenildi.

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