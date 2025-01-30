ABD'de nehre düşen uçakta 2 dünya şampiyonu olduğu ortaya çıktı
ABD'de helikopterin çarpması sonucu nehre düşen yolcu uçağında, çiftler halinde artistik patinajda dünya şampiyonları olan Rus buz pateni sporcuları Sişkova ve Naumov'un da olduğu öğrenildi.
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ABD'nin başkenti Washington'da askeri helikopterin çarptığı yolcu uçağı nehre düştü. Uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebatın olduğu bildirildi.
ABD'de helikopterle çarpışan yolcu uçağında çiftler halinde artistik patinajda dünya şampiyonları olan Rus buz pateni sporcuları Evgenia Vasilievna Shishkova ve eşi Vadim Vladimirovich Naumov'un da oldukları öğrenildi.
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