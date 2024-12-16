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ABD'de okula silahlı saldırı: 5 ölü, 5 yaralı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, Madison şehrinde bulunan bir okula yapılan silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi
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ABD'de okula silahlı saldırı: 5 ölü, 5 yaralı
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ABD'nin Wisconsin eyaletinde yer alan Madison kentindeki Abundant Life Christian adlı okula silahlı saldırı düzenlendi.

Madison Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı aktarılarak, saldırganın etkisiz hale getirilmiş olabileceği belirtildi.

 

Polis, "Bugün çok ama çok üzücü bir gün. Sadece Madison için değil, tüm ülkemiz için" ifadelerini kullandı. Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

Özel bir okul olan Abundant Life Christian, anaokulundan 12'nci sınıfa kadar eğitim veriyor ve yaklaşık 400 öğrencisi bulunuyor.

ABD'de geçtiğimiz yıl 349, bu yıl ise 322 okulda silahlı saldırı düzenlendi.

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