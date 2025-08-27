  1. Ekonomim
ABD'de okula silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

ABD'nin Minnesota eyaletindeki bir Katolik okuluna düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirirken 20 kişinin yaralandığı öğrenildi.


Minnesota'nın Mineapolis şehrinde meydana gelen saldırıda, bir Katolik okulu hedef alındı.

İlk gelen bilgilere göre, saldırgan dâhil 3 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.

CBS'in haberine göre erkek olduğu bildirilen saldırgan siyah giyinmişti ve tüfek türü bir silah taşıyordu.

Fox News'ün haberine göre ise saldırgan biber gazı kullandı ve 50 ila 100 el ateş etti.

Trump'tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıya ilişkin bilgilendirildiğini ifade ederken, henüz yaralı sayısına dair bir açıklama yapılmadı.

Donald Trump, konunun Beyaz Saray tarafından takip edildiğini dile getirdi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, konuya ilişkin açıklama yaparak FBI yetkililerinin olay yerinde olduğunu bildirdi.

