  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'de oy sandıklarına saldırı gerçekleşti
Takip Et

ABD'de oy sandıklarına saldırı gerçekleşti

ABD'nin Oregon ve Washington eyaletlerinde, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için kurulan oy sandıklarına yönelik saldırı gerçekleşti. Saldırıda 2 sandığın ateşe verildiği bildirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de oy sandıklarına saldırı gerçekleşti
Takip Et

Oregon bölge polisinin, eyalette Başkanlık seçimleri için kurulan bir oy sandığına gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, yangından kısa süre önce sandığın yanında duran araçtaki şüphelinin sandığın dışına yangın çıkarıcı cihaz yapıştırdığını ve bunun da güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirtildi.

Saldırıda 3 oy pusulası yandı

Çıkan yangının, sandıktaki mekanizma ve dış müdahale sayesinde söndürüldüğünü belirten polis, 3 oy pusulasının yandığını kaydetti.

Oregon'daki yangından birkaç saat sonra Washington'da da oy sandığının yandığı, söndürme mekanizması ve dış müdahaleye rağmen yüzlerce oy pusulasının yanndığı bilgisi paylaşıldı.

Polis iki saldırının da bağlantılı olduğunu açıkladı.

​​​​​​​Clark bölgesi denetçisi Greg Kimsey, söz konusu yangını "çok üzücü" olarak tanımlayarak, "Bu, demokrasimize doğrudan bir saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kimsey, potansiyel saldırılarda zararın azaltılması için oy pusulalarının daha sık aralıklarla toplanacağını belirtti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) olayları incelediği bildirildi.

Çekya, C-390 nakliye uçağı satın aldıÇekya, C-390 nakliye uçağı satın aldıSavunma Sanayi
Pentagon, Kuzey Kore'nin Rusya'ya 10 bin civarında asker gönderdiğine inanıyorPentagon, Kuzey Kore'nin Rusya'ya 10 bin civarında asker gönderdiğine inanıyorDünya
Macron: Hiçbir şey Gazze'deki sivil ölümlerini haklı gösteremezMacron: Hiçbir şey Gazze'deki sivil ölümlerini haklı gösteremezDünya

 

 

Dünya
Rusya nükleer silah kullanımına yönelik yeniden tatbikat başlattı
Rusya nükleer silah kullanımına yönelik yeniden tatbikat başlattı
Macron: Hiçbir şey Gazze'deki sivil ölümlerini haklı gösteremez
Macron: Hiçbir şey Gazze'deki sivil ölümlerini haklı gösteremez
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 16 köyün boşaltılmasını istedi
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 16 köyün boşaltılmasını istedi
ABD'de seçim sandıkları kundaklandı: Polisten "endişe duyuyoruz" açıklaması
ABD'de seçim sandıkları kundaklandı: Polisten "endişe duyuyoruz" açıklaması
Financial Times: Türkiye, Rusya'ya askeri mal ihracatını sessizce kısıtladı
FINANCIAL TIMES:
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son iki haftada 777 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son iki haftada 777 Filistinli hayatını kaybetti