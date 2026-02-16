ABD'de özel uçak yere çakıldı: Dört kişi yaşamını yitirdi

Colorado eyaletinde cuma sabahı meydana gelen özel uçak kazasında, aralarında bir CEO ve tanınmış bir girişimcinin de bulunduğu dört kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kazada hayatını kaybedenler arasında, Huskey Building Supply’ın üçüncü kuşak CEO’su Austin Huskey ile iş insanı Aaron Stokes ve ailesinden iki kişinin bulunduğu bildirildi. Şirketin merkezinin Tennessee’de olduğu öğrenildi.

8 bin fit yüksekte dağlık araziye çarptı

Altı kişilik Epic E1000 tipi uçağın bir kayak merkezi yakınlarındaki Emerald Dağı'nın çevresine düştüğü bildirildi. Kansas City'den havalanan uçağın Bob Adams Havalimanı'na inişe hazırlandığı sırada yaklaşık 8 bin fit yüksekte dağlık araziye çarptığı belirtildi.

Kazada ölenler arasında geçen yıl LBM Journal'ın "40 Yaş Altı 40" listesine girmeyi başaran Austin Huskey, Shop Fix Academy'nin kurucusu ve otomotiv sektöründe binlerce küçük işletmeye danışmanlık yapan milyoner Aaron Stokes ile Stokes'un oğlu Jakson ve yeğeni Colin olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Uçağın ALS Aviation LLC adına kayıtlı olduğu ve kazanın kesin nedeninin henüz belirlenmediği açıklandı. Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.