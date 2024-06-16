ABD'de parkta silahlı saldırı: 2'si çocuk 9 yaralı
ABD'de Detroit'te bulunan su parkında bir silahlı saldırgan rastgele ateş açtı. Saldırı sonucu 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.
ABD'nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde bulunan su parkında düzenlenen silahlı saldırıda 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığı bildirildi. Oakland Kent Şerifi Mike Bouchard, düzenlediği basın toplantısında, yüksek sıcaklardan bunalan ailelerin çocuklarıyla gittiği su parkında silahlı saldırgan tarafından rastgele ateş açıldığını ifade etti.
AA'nın aktardığına göre, silahlı saldırıda 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığını belirten Bouchard, 8 yaşındaki çocuğun başından vurulduğunu ve durumunun ağır olduğunu söyledi. Bouchard, yaralı sayısının artabileceğini belirterek, saldırganın intihar ettiğini bildirdi.