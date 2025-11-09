ABD'de polisten kaçan sürücü gece kulübüne daldı: 4 ölü, 13 yaralı
ABD'nin Florida eyaletinde polisten kaçan sürücünün otomobiliyle gece kulübüne girmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı duyuruldu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tampa Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre otoyolda tehlikeli şekilde seyreden 22 yaşındaki sürücü, polislerin durdurma girişiminden kaçtı.
Sürücünün aşırı hızla şehir merkezine yönelerek aracıyla gece kulübüne girmesi sonucu 3 kişi kaza yerinde, bir kişi ise hastanede yaşamını yitirdi.
Kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.
Dünya