  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'de polisten kaçan sürücü gece kulübüne daldı: 4 ölü, 13 yaralı
Takip Et

ABD'de polisten kaçan sürücü gece kulübüne daldı: 4 ölü, 13 yaralı

ABD'nin Florida eyaletinde polisten kaçan sürücünün otomobiliyle gece kulübüne girmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de polisten kaçan sürücü gece kulübüne daldı: 4 ölü, 13 yaralı
Takip Et

Tampa Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre otoyolda tehlikeli şekilde seyreden 22 yaşındaki sürücü, polislerin durdurma girişiminden kaçtı.

Sürücünün aşırı hızla şehir merkezine yönelerek aracıyla gece kulübüne girmesi sonucu 3 kişi kaza yerinde, bir kişi ise hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Bebek mamasında tehlike: 13 bebek hastanelik oldu, ürünler geri çağırıldıBebek mamasında tehlike: 13 bebek hastanelik oldu, ürünler geri çağırıldıDünya
Benzine zam gelecek mi? İşte 9 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam gelecek mi? İşte 9 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Trump'ın gümrük vergileri İsviçre'nin yüzyıllık süt endüstrisine darbe vurduTrump'ın gümrük vergileri İsviçre'nin yüzyıllık süt endüstrisine darbe vurduDünya
2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar...2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar...Ekonomi

 

Dünya
İsrail'den çarpıcı iddia: Çin, İran’a silah yardımı yapıyor
İsrail'den çarpıcı iddia: Çin, İran’a silah yardımı yapıyor
ABD'de yanlış eve giren temizlikçi kadın vurularak öldürüldü
ABD'de yanlış eve giren temizlikçi kadın vurularak öldürüldü
İran: Şu anda ABD ile müzakere ihtimali yok
İran: Şu anda ABD ile müzakere ihtimali yok
Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bebek mamasında tehlike: 13 bebek hastanelik oldu, ürünler geri çağırıldı
Bebek mamasında tehlike: 13 bebek hastanelik oldu, ürünler geri çağırıldı
Kosova'da halk, yerel seçimin ikinci turu için sandık başında
Kosova'da halk, yerel seçimin ikinci turu için sandık başında