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ABD'de protestocular Netanyahu'nun yemek yediği oteli bastı: 'Bibi, saklanamazsın'

ABD'nin başkenti Washington DC'de protestocular, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu yemek yediği otelde protesto etti.

Haber Merkezi
İHA
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ABD'de protestocular Netanyahu'nun yemek yediği oteli bastı: 'Bibi, saklanamazsın'
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti sırasında protesto edildi. Protestocular, Netanyahu'nun akşam yemeği yediği Georgetown'daki Four Seasons Oteli'nin lobisine baskın yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, protestocuların Netanyahu'nun yemek yediği restorana ulaşmaya çalıştıkları, ancak güvenlik görevlilerinin onları zorla uzaklaştırdığı görüldü.

Protestocuların ise, "Bibi, Bibi, saklanamazsın. Soykırım yapıyorsun" şeklinde slogan attığı duyuldu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlendiği gerekçesiyle 2024 yılında Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

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