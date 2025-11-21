  1. Ekonomim
ABD'nin başkenti Washington'da Rayburn Ofis ile ABD Kongre binaları arasındaki metro tünelinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi edildi.

ABD yerel basınında yer alan haberlere göre Kongre yerleşkesindeki Capitol ile Temsilciler Meclisine ait Rayburn Ofis binalarını birbirine bağlayan metro tünelinde elektrik arızası sebebiyle yangın çıktı.

Yetkililer, yer altı sistemindeki yangında oluşan yoğun duman nedeniyle her iki binada da personelin kısa süreliğine tahliye edildiğini belirtti.

ABD'de Rayburn Ofis ile ABD Kongre binaları arasındaki metro tünelinde yangın: 2 kişi yarandı - Resim : 1Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı ve ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralıların tedavi altına alındığı kaydedildi, metrodaki yolcuların yaralanıp yaralanmadığına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

