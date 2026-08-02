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ABD'de restoranda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

ABD'nin Idaho eyaletinde bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de restoranda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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Güvenlik yetkilileri, yerel saatle 14.00'te Idaho'nun güneyindeki Twin Falls bölgesinde silahlı saldırı meydana geldiğini belirtti.

Yetkililer, yarı otomatik tüfekle restorana giren saldırganın etrafa ateş açmaya başladığını, olayda ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Polisin restoran yakınlarında saldırganın cesedini bulduğunu bildiren yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurulduğunu kaydetti.

Twin Falls Polis Şefi Matthew Hicks, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, polisin hala saldırganın kimliğini belirlemeye çalıştığını dile getirdi.

Görgü tanıkları, saldırganın AR tipi uzun namlulu bir silah taşıdığını ve olay sırasında bir kişinin tabancayla saldırgana ateş açtığını öne sürdü.

Civardaki bir sürücü tarafından çekilen videoda ise siyah giyinmiş silahlı bir kişinin, uzun namlulu tüfekle beyaz bir araca doğru yürüdüğü ve sürücü tarafındaki kapıyı açtığı görüldü.

Ardından saldırgan aynı aracın bagajını açarken, videoyu çeken kişinin, söz konusu kişinin daha fazla silah alabileceğinden korkarak hızla oradan uzaklaştığı anlaşıldı.

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