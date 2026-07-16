ABD'de saat değişikliği tarih olabilir: Kalıcı yaz saati için kritik adım

ABD Temsilciler Meclisi, saatlerin yılda iki kez ileri ve geri alınmasına son vermeyi ve yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirmeyi öngören yasa tasarısını 308'e karşı 117 oyla kabul etti.

Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarı, değerlendirilmek üzere Senato'ya gönderildi. Senato'dan da onay alması halinde ABD'de kasım ayında uygulanan standart saate dönüş sona erecek ve yaz saati uygulaması kalıcı hale gelecek.

Bununla birlikte, halen yaz saati uygulamasını kullanmayan veya daha önce kalıcı standart saati benimseyen eyaletlerin yeni düzenlemenin kapsamı dışında kalabileceği belirtiliyor.

Tasarıyı destekleyenler, yılda iki kez yapılan saat değişikliğinin uyku düzenini bozduğunu, iş verimliliğini olumsuz etkilediğini, iş kazaları ile trafik kazalarının artmasına neden olduğunu savunuyor.

Destekçilere göre yaz saati uygulamasının yıl boyunca sürdürülmesi, özellikle kış aylarında akşam saatlerinde daha uzun süre gün ışığından yararlanılmasını sağlayacak. Bunun da hem günlük yaşamı kolaylaştıracağı hem de ekonomik faaliyetleri destekleyerek ticarete ve tüketime olumlu katkı sunacağı değerlendiriliyor.

Muhalefetten kalıcı yaz saatine itiraz: "Kış sabahları karanlıkta başlayacak"

Tasarıya karşı çıkanlar ise kalıcı yaz saati uygulamasının kış aylarında güneşin yaklaşık bir saat daha geç doğmasına neden olacağı görüşünü dile getiriyor.

Muhaliflere göre bu durum, öğrencilerin, işe gidenlerin, inşaat çalışanlarının ve çiftçilerin günün ilk saatlerinde karanlıkta yola çıkmasına yol açacak. Ayrıca bazı bölgelerde güneşin kış aylarında sabah 09.00'a kadar doğmayabileceği, bunun da günlük yaşam ve güvenlik açısından çeşitli sorunlar yaratabileceği ifade ediliyor.

Trump destekli kalıcı yaz saati tasarısı Senato engelinde

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce birçok kez yılda iki kez yapılan saat değişikliğinin kaldırılması çağrısında bulunmuştu. Beyaz Saray da düzenlemenin, saatlerin değiştirilmesinden kaynaklanan zaman kaybını, maliyetleri ve operasyonel zorlukları ortadan kaldıracağını, Amerikalılara her yıl yüz milyonlarca dolarlık tasarruf sağlayacağını açıkladı.

Buna karşın yasa tasarısı, Senato'da bazı Cumhuriyetçi senatörlerin itirazlarıyla karşı karşıya bulunuyor. Arkansas Senatörü Tom Cotton, kalıcı yaz saati uygulamasının kış aylarında güneşin çok geç doğmasına neden olacağını ve birçok öğrencinin okula karanlıkta gitmek zorunda kalacağını savundu.

Öte yandan Temsilciler Meclisi, pazartesi günü yaz saati yerine standart saatin kalıcı hale getirilmesini öngören alternatif teklifin oylanması yönündeki talebi ise reddetti.

Havayolu şirketlerinden uyarı

ABD'nin büyük hava yolu şirketlerini temsil eden Airlines for America, düzenlemenin havacılık sektöründe önemli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Kuruluş, yolcu operasyonları, mürettebat ve uçak planlaması ile uluslararası bağlantılarda aksaklık yaşanabileceğini belirterek olası değişikliklerin küresel operasyonları dikkate alan bir geçiş takvimiyle uygulanması gerektiğini ifade etti.

Mayıs ayında Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi, Sunshine Protection Act adlı tasarıyı 48'e karşı 1 oyla kabul etmişti. ABD Senatosu da Mart 2022'de yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesini oy birliğiyle onaylamış ancak tasarı o dönemde Temsilciler Meclisi'nde gündeme alınmamıştı.

ABD'de Hawaii ve Arizona eyaletleri yaz saati uygulamasını kullanmıyor. Ülke, İkinci Dünya Savaşı sırasında ve 1974 yılında enerji tasarrufu amacıyla kalıcı yaz saati uygulamasına geçmiş, ancak kamuoyundan gelen yoğun tepkiler üzerine aynı yıl uygulamadan vazgeçilmişti.

Demokrat Temsilci Frank Pallone ise ulaşım ve çalışma alışkanlıklarının yıllar içinde önemli ölçüde değiştiğini belirterek, "Artık saatleri ileri ve geri alma uygulamasına kalıcı olarak son vermenin zamanı geldi!" dedi.