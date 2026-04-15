ABD'de savcılar Fed’in inşaat alanına sürpriz ziyaret yaptı

ABD Başsavcısı Jeanine Pirro’nun ofisine bağlı savcılar, salı günü Federal Reserve’in genel merkez yenileme projesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Plansız ziyaret, Pirro’nun ofisinden bir sözcü tarafından doğrulandı. The Wall Street Journal’ın haberine göre, Pirro’nun iki yardımcısı inşaat işçileriyle görüştükten sonra, sahaya önceden izin almadan giremeyeceklerini öğrendi ve Fed’in hukuk ekibinin iletişim bilgileri kendilerine verildi.

Adalet Bakanlığı, Powell’ı merkez bankasının başkentteki genel merkezinde yapılan yenileme çalışmalarındaki denetimi nedeniyle soruşturuyor. Bir federal hâkim soruşturmayı, Powell’ı faiz indirmeye veya istifaya zorlamaya yönelik zayıf gizlenmiş bir çaba olarak nitelendirse de bakanlık karara itiraz edeceğini söyledi.

The Wall Street Journal’a göre Fed’in dış avukatı Robert Hur, Pirro’nun ofisine gönderdiği bir mektupta salı günkü ziyarete itiraz etti. Hur’un, savcıların inşaat alanına “önceden haber vermeksizin” geldikleri, tur talebinde bulundukları ve yenileme projesindeki ilerlemeyi kontrol etmek istediklerini söylediği aktarıldı.