ABD’de sayısı çoğalan milyonerler kendini zengin hissetmiyor

The Washington Post’un analizine göre ABD’de hane başına ortalama net varlık 1 milyon doların üzerine çıkarken, her 6 aileden biri bu eşiği aşmış durumda. Ancak artan servete rağmen, yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle bireylerin kendilerini “zengin” hissetmediği dikkat çekiyor.

Son 30 yılda enflasyonun etkisiyle 1 milyon doların satın alma gücü ciddi biçimde gerileyerek yaklaşık 480 bin dolara denk hale geldi. Günümüzde yaklaşık 2,1 milyon dolar, geçmişteki 1 milyon doların alım gücüne karşılık geliyor.

Servet dağılımındaki eşitsizlik ise belirginliğini koruyor. En zengin yüzde 10’luk kesim toplam servetin yaklaşık üçte ikisini elinde tutarken, alt yüzde 50’nin payı yalnızca yüzde 2,5 seviyesinde kalıyor.

Demografik tarafta ise milyonerlere en büyük katkı 80 yaş ve üzeri hanelerden geliyor; bu grup toplam milyonerin yüzde 42’sini oluşturuyor. Öte yandan milyonerlere ait servetin yalnızca yüzde 4-6’sı nakit varlıklardan oluşurken, büyük kısmı emeklilik fonlarında ve yatırımlarda tutuluyor. Konut varlıkları ise toplam servetin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturmaya devam ediyor.

Artan yaşam maliyetleri ve eriyen satın alma gücü, milyon dolarlık servete sahip bireylerin bile kendilerini orta sınıf olarak tanımlamasına yol açıyor.