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ABD'de seçim sandıkları kundaklandı: Polisten "endişe duyuyoruz" açıklaması

ABD seçiminde, Oregon ve Washington'daki seçim sandıklarının yakıldığı belirtildi. Olaya ilişkin Portland polisi, "Seçim sürecini etkilemeye çalışan bu eylemden endişe duyuyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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ABD'de seçim sandıkları kundaklandı: Polisten "endişe duyuyoruz" açıklaması
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ABD’de polis yetkilileri, Oregon ve Washington'daki seçim sandıklarında çıkan iki yangının, birbiriyle ilişkili olduğunu ve bunun seçime müdahale girişimi vakası olduğunu bildirdi. Portland Polis Bürosu Şef Yardımcısı Amanda McMillan, düzenlediği basın toplantısında, "Bu eylemlerin ardındaki nedenleri bilmiyoruz ancak eylemlerin hedefli ve kasıtlı olduğunu biliyoruz. Seçim sürecini etkilemeye çalışan bu eylemden endişe duyuyoruz" dedi.

Portland Polis Bürosu Sözcüsü Mike Benner ise "Memurlarımız, oy sandığına bir yangın çıkarıcı cihazın takıldığını ve yangının bunun sonucunda çıktığını belirledi" diye konuştu.

Washington Valisi Jay Inslee de açıklamasında, "Oy verme yerleri çevresinde 24 saat artırılmış güvenlik sağlanacak" ifadelerini kullandı.

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