  3. ABD'de sel ve fırtına nedeniyle 10 binden fazla kişi elektriksiz kaldı
ABD'nin New Jersey eyaleti ile New York kentinde sel ve fırtına sebebiyle 10 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Temsili
ABD basınında yer alan haberlere göre, New York'un Brooklyn ve Queens bölgelerinde şiddetli yağış sele yol açtı.

Sel nedeniyle araçlarında mahsur kalan sürücüler, kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştı. Yetkililer, yağmurun kentin kanalizasyon sisteminin kapasitesini aştığını açıkladı.

Bazı mahallelerde şiddetli fırtına yüzünden devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi. New Jersey'de 10 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Belediye Başkanı Mamdani'den açıklama

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kentin kanalizasyon sisteminin yağışı karşılamakta yetersiz olduğunu ifade etti.

Mamdani, selden etkilenen ailelerle görüştüğünü belirtti.

