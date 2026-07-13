ABD'de Senatör Graham'ın ön bulgulara göre "aort diseksiyonu" nedeniyle öldüğü açıklandı

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre Graham'ın ofisi, sosyal medyada spekülasyonlara neden olan ölümüne ilişkin adli tıp kurumunun ön bulgularını açıkladı.

Açıklamada, Senatör Graham'ın ölümünün kalpten çıkan ana atardamarda meydana gelen iç duvar yırtılmasından (aort diseksiyonu) kaynaklandığı belirtildi.

Bu durumun damar sertliği kaynaklı kalp ve damar hastalığından meydana geldiği aktarılan açıklamada, tüm toksikoloji ve mikroskobik testler tamamlanınca ölüm belgesinin güncelleneceği kaydedildi.

Axios muhabiri Barak Ravid de Graham'ın ölümünden hemen önce kendisine yaptığı açıklamada, Senatör'ün, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir girişim için temel atmaya hazırlandığını öne sürdü.

Senatoda 2003'ten bu yana görev yapan 71 yaşındaki Graham'ın 11 Temmuz'da "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Aralarında aşırı sağcı aktivist Laura Loomer'ın da bulunduğu bazı sosyal medya kullanıcıları, Graham'ın öldürülmüş olabileceğini iddia etmişti.

Graham'ın İsrail ve Ukrayna'ya desteği

Özellikle Tel Aviv yönetimine verdiği güçlü ve koşulsuz destekle tanınan ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını açık biçimde savunan Graham, birçok kez ABD'nin bu ülkeye askeri ve diplomatik desteğinin artırılması çağrısında bulunmuştu.

"Biz İkinci Dünya Savaşı'nda ne yaptık? Almanları aç bırakmamız hakkında bir anlığına bile olsa hiç düşündük mü? Tüm kentleri tamamen yıkana kadar bombalamadık mı?" diye ABD'nin yaptıklarını hatırlatan Graham, İsrail'in de bir savaşın içinde olduğunu, ülkesi gibi benzer şeyleri yapabileceğini ileri sürmüştü.

Graham, İkinci Dünya Savaşı ile Ekim 2023'teki İsrail'in Gazze'ye saldırılarını birbirine benzeterek, "7 Ekim'de yaşananların Yahudiler için kesinlikle varoluşsal bir tehdit olduğunu" iddia etmişti.

İran'ın nükleer programına yönelik yaptırımların artırılmasını destekleyen Graham, açıklamalarında Tahran'a karşı askeri seçeneğin de masada tutulması gerektiğini savunmuştu.

Graham, İran'a karşı "askeri bir müdahaleye ihtiyacımız var." ifadesini kullanmış ve "ABD ile İsrail arasındaki (İran’daki protestolara gönderme yaparak) İran'ın kendi halkını öldürme kapasitesini zayıflatmaya yardımcı olacak ortak bir girişimin memnuniyet verici bir gelişme olacağını" öne sürmüştü.

İsrail’i sık sık ziyaret eden Graham, son olarak 16 Şubat'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve üst düzey İsrailli yetkililerle bir araya gelmişti.​​​​​​

Senatör ​​​​​​​Graham, 10 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmüştü.