ABD’de sıcaklık rekoru: 2026 yazı 132 yılın zirvesine çıktı

ABD'de yaz mevsiminin tarihi bir zirveye ulaşmasında, tek başına tüm zamanların en sıcak ayı unvanını alan ağustos ayı belirleyici oldu. Sadece ağustos ayındaki ulusal sıcaklık ortalaması 75,6 fahrenayta ulaşarak 20. yüzyıl ortalamalarının tam 3,5 derece üzerine çıkmayı başardı. Ülkenin batı ve güneybatı eyaletlerinde etkili olan kavurucu ısı kubbeleri, yalnızca gündüz rekorlarını kırmakla kalmadı; geceleri ölçülen en düşük sıcaklık sınırlarını da benzeri görülmemiş şekilde yukarı çekti.

Yetersiz yağışlar kuraklık alanını genişletiyor

Aşırı sıcaklara eşlik eden yetersiz yağışlar, ülke genelinde hidrolojik ve tarımsal bir kuraklık sürecini de beraberinde getirdi. Eylül ayının başı itibarıyla ABD topraklarının %59,1’i resmi olarak kuraklık etkisi altına girerken, sadece ağustos ayı içinde kuraklık oranında %10'u aşan bir genişleme kaydedildi. Bu durum, ülkenin en büyük iki su rezervi olan Powell ve Mead göllerinde su seviyelerinin tarihi düşük seviyelere inmesine ve geniş çaplı orman yangınlarının tetiklenmesine neden oldu.

El Nino etkisiyle 2026 yılı zirveye koşuyor

Yaşanan bu aşırı sıcaklık anomalilerinin arkasında, insan kaynaklı karbon emisyonlarının yanı sıra Pasifik'te hızla güçlenen ve 'süper' bir faza evrilen El Nino hava paterninin etkisi net bir şekilde görülüyor. Küresel tahmin modelleri, okyanus yüzeylerinde biriken bu devasa ısının atmosfere salınmaya devam etmesiyle birlikte 2026 yılının genel olarak tarihin en sıcak yılı unvanını alabileceğini, hatta bu etkiyle 2027 yılının mevcut tüm rekorları tamamen yıkabileceğini gösteriyor. Mevcut atmosferik veriler ve küresel emisyon oranları, fosil yakıt tüketiminde radikal bir kesintiye gidilmediği sürece, altyapı sistemlerini zorlayan ve tarımsal üretimi baltalayan bu ekstrem hava felaketlerinin önümüzdeki yıllarda kalıcı birer 'yeni normal' haline geleceğini kanıtlıyor.