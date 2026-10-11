ABD’de silahlı saldırı: 8 kişi hayatını kaybetti

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ABD’nin Pensilvanya eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. Erie kentinde 45 yaşındaki saldırgan, hamile bir kadın ve iki çocuğun da aralarında bulunduğu 8 kişiyi vurarak öldürdü.

Erie Polis Şefi Rick Lorah, saldırganın polis ekipleri olay yerine ulaşmadan önce kendisini vurmuş olduğunun değerlendirildiğini belirterek, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı. Lorah, saldırıda ölen dokuz kişiden sekizinin aile üyesi, birinin ise aile yakını olduğunu belirtti.