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ABD'de silahlı saldırı: En az 10 kişi vuruldu, saldırganlar kaçtı

ABD'nin New York eyaletinde gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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ABD'de silahlı saldırı: En az 10 kişi vuruldu, saldırganlar kaçtı
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New York Polis Departmanından (NYPD) yapılan açıklamada, eyaletin Queens bölgesindeki "Amazura" isimli gece kulübünde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yaklaşık 4 kişinin kulübe girmek için sıra bekleyen 15 kişiye 30 el ateş açtığı belirtilen açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 4'ü erkek 6'sı kadın 16-20 yaşları arasında 10 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırının "terör eylemi" olmadığı, saldırganların olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, yaralıların hayati riski olmadığı kaydedildi.

ABD yeni yıla saldırıyla girdi

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde bir aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülmüştü.

Amerikalı yetkililer, saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Shamsud Din Jabbar" adlı ABD vatandaşı ve eski asker olduğunu açıklamıştı.

Yeni yılın ilk günü Las Vegas'taki Trump otelinin önünde de Tesla marka bir araç patlayarak yanmış, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Tesla'nın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabından, New Orleans'taki saldırıda kullanılan araç ile Trump'ın otelinin önünde alev alan Tesla'nın aynı yerden kiralandığına işaret ederek, olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etmişti.

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