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ABD'de silahlı saldırı: En az 11 kişi vuruldu, saldırganlar kaçtı

New York'un Queens kentinde bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda en az 11 kişi vuruldu. Görgü tanıkları, saldırganların olay yerinden kaçtığını söyledi.

Haber Merkezi
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ABD'de silahlı saldırı: En az 11 kişi vuruldu, saldırganlar kaçtı
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Queens bölgesindeki gece kulübünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 11 kişi yaralandı. CNN'in haberine göre, Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ABD, yeni yıla saldırıyla girdi

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde de yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülmüştü.

Amerikalı yetkililer, saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Shamsud Din Jabbar" adlı ABD vatandaşı ve eski asker olduğunu açıklamıştı.

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