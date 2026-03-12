ABD'de sinagoga silahlı saldırı: Dumanlar yükseliyor

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı West Bloomfield bölgesinde bulunan ve bünyesinde okul ile kreş barındıran bir sinagoga yönelik silahlı saldırı ve araçlı saldırı girişimi meydana geldi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve yerel emniyet birimleri tarafından yapılan açıklamalarda, bir şüphelinin aracıyla bina çevresinde saldırı girişiminde bulunduğu ve yerleşkedeki güvenlik görevlileriyle çatışmaya girdiği bildirildi.

Olay yerinden paylaşılan ilk görüntülerde ibadethanenin çatısından dumanlar yükseldiği görülürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi sevk edildi.

Saldırı ihbarının ardından bölgedeki tüm Yahudi kuruluşları ve eğitim kurumları tedbir amaçlı "kilitlenme" protokolüne geçerek giriş-çıkışlara kapatıldı.

Emniyet yetkilileri, olayda şu an için herhangi bir can kaybı veya yaralanma tespit edilmediğini, ancak silahlı olduğu değerlendirilen şüphelinin izini kaybettirdiğini duyurdu.

Çevredeki okullarda eğitim gören öğrenciler güvenli alanlara tahliye edilirken, yerel halka operasyon tamamlanana kadar evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı.

Güvenlik güçlerinin sinagog binasındaki arama ve temizlik çalışmaları devam ederken, eyalet genelindeki diğer ibadethanelerde devriye faaliyetleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Firari şüpheliyi yakalamak için havadan ve karadan başlatılan geniş çaplı operasyon sürdürülüyor. Yetkililer, olayın arka planına ve binadan yükselen dumanın kaynağına ilişkin incelemelerin sürdüğünü, gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini belirtti.