ABD’de siyasi dengeleri değiştiren konu: Bernie, AOC ve Bannon neden birleşti?

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ABD’de yapay zekâ sektörünün büyümesiyle birlikte ortaya çıkan veri merkezi tartışması, siyasetin farklı kanatlarından isimleri beklenmedik biçimde aynı noktaya taşıdı. Demokrat Senatör Bernie Sanders, Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ve eski Trump stratejisti Steve Bannon, yapay zekâ altyapısının genişlemesine karşı benzer görüşleri savunuyor. Üç ismin ortaklaştığı temel konu, yeni veri merkezlerinin inşasına yönelik itirazlar.

Siyasetin iki ucu aynı konuda birleşti

Steve Bannon uzun süredir Amerikan siyasetinin sağ kanadında yer alan etkili isimlerden biri olarak biliniyor. Ancak yapay zekâ konusunda Sanders ve Ocasio-Cortez gibi ilerici Demokratlarla aynı noktaya geldi. Bannon, yeni veri merkezlerinin kurulmasına ara verilmesini savunan Sanders ve Ocasio-Cortez'in girişimine destek veriyor. Bu tutum, eski Trump stratejistini eski patronunun yapay zekâ politikasıyla karşı karşıya getiriyor.

Sanders ve AOC’den veri merkezlerine fren çağrısı

Sanders ve Ocasio-Cortez, mart ayında yapay zekâ veri merkezlerinin inşasına federal düzeyde geçici bir ara verilmesini öngören yasa teklifini gündeme getirdi. İki Demokrat siyasetçiye göre yapay zekânın hızlı gelişimi, ekonomi ve çalışma hayatının yanı sıra toplum üzerindeki etkileri nedeniyle daha kapsamlı bir denetim gerektiriyor. Teklif, gerekli ulusal kurallar oluşturulana kadar yeni yapay zekâ veri merkezlerinin kurulmasının durdurulmasını amaçlıyor.

Bannon da yapay zekâ genişlemesine karşı

Bannon’ın yaklaşımı, Trump yönetiminin yapay zekâ alanındaki büyümeyi destekleyen politikasından belirgin biçimde ayrılıyor. Eski Trump stratejisti, yapay zekânın daha fazla yayılmasına karşı mücadeleye önemli ölçüde zaman ayırdığını belirtiyor. Veri merkezlerinin genişlemesine yönelik yerel tepkileri de yakından takip ediyor. Bannon ayrıca Sanders’ın yapay zekâ şirketlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesi yönündeki çağrısını destekliyor.

Enerji ve su kullanımı da tartışmanın merkezinde

Veri merkezlerine yönelik tepkinin yalnızca yapay zekânın kendisiyle sınırlı olmadığı görülüyor. Bu tesislerin yüksek miktarda elektrik ve su tüketmesi, çevre üzerindeki etkileri ve yerel topluluklar açısından oluşturduğu maliyetler tartışmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor. Yapay zekâ altyapısının büyümesiyle birlikte veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu enerji miktarının artması, konuya yönelik siyasi itirazları da güçlendiriyor.

Trump’ın politikasıyla ters düşüyor

Bannon’ın tutumu, Donald Trump’ın veri merkezlerine yönelik yaklaşımıyla açık bir çelişki oluşturuyor. Trump, veri merkezlerinin ekonomik büyüme, istihdam ve vergi gelirleri açısından önemli olduğunu savunurken, bu tesislere karşı çıkan toplulukları eleştirdi. Bannon ise yapay zekâ sektörünün genişlemesine ilişkin Trump yönetiminin yaklaşımına karşı çıkıyor.

Tepki seçim kampanyalarına da yansıyor

Veri merkezlerine yönelik tartışma, yalnızca Washington’daki politika gündemiyle sınırlı kalmıyor. Konu, ABD genelindeki seçim yarışlarında da giderek daha fazla öne çıkıyor. 2025'ten bu yana çok sayıda Temsilciler Meclisi, Senato ve valilik yarışında yapay zekâ veya veri merkezlerine karşı mesajlar içeren siyasi reklamlar yayımlandı. Bu durum, siyasetçilerin seçmenlerin veri merkezleriyle ilgili kaygılarını dikkate almak zorunda kaldığını gösteriyor.

Bazı Cumhuriyetçiler de geri adım atıyor

Veri merkezlerine yönelik tepkinin siyasi sınırları aşması, Cumhuriyetçi siyasetçiler arasında da görülüyor. Daha önce bu tesislerin kurulmasını destekleyen bazı isimler, artan kamuoyu tepkisinin ardından daha sınırlayıcı bir yaklaşımı benimsemeye başladı. Böylece yapay zekâ altyapısının geleceği, ABD siyasetinde parti çizgilerini aşan yeni bir tartışma alanına dönüşüyor.

Büyük teknoloji şirketleri baskı altında

Veri merkezlerinin yaygınlaşmasına yönelik muhalefetin güçlenmesi, yapay zekâ şirketlerini de zor durumda bırakıyor. Sektörün büyümesi için yeni tesislere ihtiyaç duyulurken, yerel toplulukların elektrik, su kullanımı ve çevresel etkiler konusundaki itirazları projelerin önünde siyasi bir engel oluşturuyor. Yapay zekâ sektörünün hızlı genişlemesi ile yerel toplulukların talepleri arasındaki gerilim, tartışmanın temel unsurlarından biri haline geliyor.

Beklenmedik ortaklık dikkat çekiyor

Bernie Sanders ve Alexandria Ocasio-Cortez'in ilerici politikaları ile Steve Bannon'ın muhafazakâr çizgisi arasında büyük farklılıklar bulunuyor. Ancak yapay zekâ veri merkezlerinin yayılması söz konusu olduğunda bu siyasi ayrım geri planda kalıyor. ABD’de veri merkezlerine karşı oluşan tepki, uzun süredir birbirine zıt konumlarda bulunan siyasi grupları aynı başlık altında buluştururken, yapay zekânın geleceği üzerindeki tartışmayı da yeni bir boyuta taşıyor.