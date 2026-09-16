ABD'de son yılların rekoru kırıldı: Kızamık virüsü can almaya devam ediyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Pensilvanya sağlık yetkilileri, Mifflin County’de yaşayan 18 yaşındaki bir kişinin kızamığın nadir ve ağır bir nörolojik komplikasyonu olan akut dissemine ensefalomiyelit nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Eyalet yetkilileri, hayatını kaybeden kişinin aşısız olduğunu bildirdi. Bu vefatile birlikte eyalette 2026 yılı içinde kızamıkla bağlantılı toplam ölüm sayısı dörde yükseldi. Eyalet genelinde 38 ilçede doğrulanan toplam vaka sayısı ise 693'e ulaştı.

Eyalette kızamığa bağlı can kayıpları artıyor

Eyalette kızamık kaynaklı diğer ölümler de peş peşe geldi:

Jefferson County: Kızamık geçiren ve aşısız olan 40 yaşındaki bir kadın cumartesi günü hayatını kaybetti. Pazartesi günü çıkan laboratuvar testlerinin enfeksiyonu doğrulamasıyla, ölümün doğrudan nedeni kızamığa bağlı solunum yetmezliği olarak güncellendi.

Lancaster County: 6 haftalık bir bebek 18 Ağustos’ta kızamık nedeniyle öldü. Bebekte Amish topluluğu dışında pek görülmeyen nadir bir genetik hastalık olan Amish ölümcül mikrosefalisi bulunduğu aktarıldı.

Yenidoğan ölümü: Kızamık testi pozitif çıkan bir yenidoğan, 14 Ağustos’ta doğumdan saatler sonra hayatını kaybetti. Otopsi sonucunda birincil ölüm nedeni dalak yırtılması olarak belirlenirken, patoloji uzmanı virüsün ölümde bir rolü olduğuna inanmadığını ifade etti.

Pennsylvania Sağlık Bakanlığı, vakaları belirlemek için klinik enfeksiyon bulguları ve pozitif laboratuvar testlerini içeren kapsamlı incelemeler yürütüyor.

Eyalet ve federal yönetim arasında siyasi gerilim

Salgın, Pennsylvania Valisi Josh Shapiro ile Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. arasında siyasi bir tartışmaya dönüştü. Shapiro, Kennedy’yi halk sağlığı ve güvenliğiyle oynamakla suçlarken; Kennedy ise Shapiro’nun salgını siyasallaştırdığını savundu. Öte yandan CDC, Lancaster County’deki iki ölümü ulusal kızamık ölüm sayısına ilişkin haftalık güncellemelerine dahil etmedi. CDC, eyaletin talep etmesi halinde salgına müdahale amacıyla epidemiyologlardan oluşan bir ekibi bölgeye göndermeye hazır olduğunu bildirdi.

ABD son onlarca yılın en yüksek vaka sayısını gördü

ABD, 2026 yılında 1991’den bu yana herhangi bir yılda kaydedilen en yüksek kızamık vaka sayısına ulaşarak geçen yılın rekorunu kırdı. CDC verilerine göre kızamık geçiren her 1.000 çocuktan yaklaşık 1 ila 3’ü solunum veya nörolojik hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Hastalığın ayrıca zatürre, beyin şişmesi, sağırlık ve zihinsel engelliliğe yol açabildiği belirtiliyor.