ABD'de tahliye talebi reddedilen sanık hakime saldırdı: 2 yaralı

ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde şartlı tahliye talebi reddedilen sanık Deobra Redden, Hakim Mary Kay Holthus'a saldırdı.

Washington Post'un haberine göre, Las Vegas'ta, sanık Redden'ın bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Hakim Holthus, 3 sabıkası bulunan Redden'ın şartlı tahliye talebini reddetti.

Redden, oturduğu sandalyeden fırlayarak hakimin bulunduğu kürsüye atladı.

Kürsüye çıkan sanık Redden, hakim Kay Holthus'a saldırdı.

Hakim Holthus kürsünün altında saklanırken, güvenlik güçleri, Redden'a müdahale ederek hakimden uzaklaştırdı.

Yetkililer, hakim ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirdi.

Kameralara yansıyan olay, sosyal medyada gündem oldu.

This could be one of the most shocking courtroom videos I've ever seen.

Three-time convicted felon Deobra Redden swan dives over the bench and attacks Clark County District Court Judge Mary Kay Holthus. Before the attack, Redden's attorney asked the judge for probation. The… pic.twitter.com/OoNQ0JsHbG